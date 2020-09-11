◎居檢3天出門６次 康軒老董說謊 重罰百萬

康軒文教集團董事長李萬吉，遭爆料9月5日從大陸返台後，未遵守14天居家檢疫規定，擅自外出運動、騎腳踏車，還進公司開會。新北市衛生局日前開罰50萬元，但經警方調閱監視器畫面，發現他9月6、7、8日各外出2次，認定情節重大，今新北市防疫會議決定加碼，重罰100萬元。

◎口罩加鋼印 侯友宜：流向管控很重要

中央流行疫情指揮中心要求國產醫用口罩必須加蓋鋼印，新北市長侯友宜11日指出，如果能多一層保障，確保品質鋼印是個好方式，侯友宜也強調，流向管控很重要，從源頭進、出口就要確認有無異常或高風險情形，下游也要全面清查，配套必須要非常清楚。

◎消基會抽驗20件電子煙油 11件含尼古丁恐違藥事法

「電子煙」為近年新興菸品，但並未在我國現行「菸害防制法」的管理範疇，但若含尼古丁則可以依「藥事法」最重可處7年有期徒刑，但消基會今天公布20件網路購買的「電子煙油」，發現11件含尼古丁恐違藥事法，20件的商品標示通通不合格。

◎永和分屍案外籍嫌犯向媒體吐苦水：對台灣很失望

加拿大男子顏柏萊因毒品糾紛遭3名外籍男子孫武生、班特、何傑生與1名台灣籍男子吳宣分屍殺害，高等法院法官曾德水11日上午10時率隊至事發現場永和中正橋下勘驗相關地點與位置，並提解在押的主嫌孫武生、班特到場，而交保在外的何傑生、吳宣也自行前往；何傑生對媒體大吐苦水，自己本來很喜歡台灣，但因為這件事對台灣很失望，便不再多言。

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(中時新聞網)