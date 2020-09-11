鋁合金廠廷鑫(2358)8月合併營收1.48億元，月成長25.78％，登近四個月新高；累計1-8月營收9.69億元，略低於去年同期。今日股價開低14.75元，盤中維持約1%的跌幅表現，走勢相對大盤穩健。

廷鑫表示，下游客戶以出口為主，公司營收表現隨著出口貿易成長，鋁合金棒受惠歐美市場回溫、轉單效益，以及美系客戶皮件訂單回流，8月營收登上近四個月新高。展望下半年，歐美車市復甦對鋁合金材料需求增加，皮件訂單出貨已安排到11月底，營收可望持續攀升。股價方面，外資自8月25日轉買超以來，已連續買超12個交易日、累計買超140張，惟股價仍深陷短均糾結區，難以突破，今日開低小跌約1%，持續於季線上下狹幅整理。

廷鑫表示，皮件業務在美系客戶訂單恢復出貨之後，持續追加訂單，公司所有皮件生產線產能滿載，目前訂單的出貨時間已經安排至11月底，是下半年公司營收穩定成長的主因之一。此外，下游的汽車零件廠明顯感受到車市復甦，廷鑫鋁合金棒業務表現穩定，而新產品鋁合金扣件材料，持續提供客戶試產，在電動車、汽機車輕量化的趨勢下，鋁合金扣件市場規模成長可期，廷鑫為亞洲唯一有能力供應鋁合金扣件材料的廠家，產能供應無虞，一旦進入量產，將為公司一大成長動能。

(時報資訊)