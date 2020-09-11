新泰塭仔圳市地重畫9月正式啟動，新北市府11日成立「塭仔圳前進辦公室」，直接派員進駐重畫區為民眾解惑，新北市長侯友宜11日宣布，地上物拆遷補償從1點15.1元調整到15.2元，農業棚架與禽舍也納入補償範圍，希望以優渥條件讓民眾盡速享受開發成果，他強調「市長不是要拆大家房子，而是要改變環境」，否則再等30年，一切都不會改變。

新北市地政局11日在市府1樓舉行記者會，包括新莊與泰山在地里長都到場力挺，侯友宜在致詞時感嘆表示，塭仔圳走了20年終於正式啟動，在不同聲音下，一次次溝通協調，就是要把大台北中心與國都之門徹底改造，感謝歷任縣市首長與民意代表幫助，更感謝市民容許與忍耐願意等這麼久。

侯友宜說，新泰塭仔圳面積高達397公頃，有6000家住家與工廠，挑戰非常大，接下來將進入拆遷階段，雖然市府成立工廠輔導團，但過程要盡如人意確實非常困難，這些聲音他都可以接受，也是他必須要面對的挑戰，他向市民保證，市府有決心、有魄力，更有執行力，面對所有困難一間扛起。

侯友宜說，隨著物價上漲，市府也調整補償費評點價格，另外農用棚架、禽舍也都納入，希望拆遷補償讓民眾滿意，他要求新莊與泰山兩位區長要擔任第一線溝通者，各單位都要解決民眾困難，共同面對讓衝擊面降到最低。

「市長不是要拆大家房子，而是要改變環境」侯友宜強調，塭仔圳市地重畫是北台灣絕無僅有的大型開發案，成功與否決定市府能力，他想改變環境，有時候必要之惡必須做選擇，否則再等30年還是不會改變。

侯友宜說，2030年以前，這塊土地要重新再造，包括未來五泰輕軌、產業工業區立體化、貴子坑溪水岸再造、在地就學就養，讓這塊土地變成國際城市門面。

(中時 )