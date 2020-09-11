劉國劭在拍攝現場襯衫背面驚見人臉。（華影國際提供）

恐怖電影《馗降：粽邪2》票房破3500萬，全片從籌備、拍攝、後製到發行宣傳期，神秘不可解的事件持續發生，在片中飾演阿怪的劉國劭，最近在手機找到之前拍攝時的一張詭異照片，當時正在拍攝鬼王鍾馗與泰國鬼師父大鬥法的場景，造型組工作人員拍了1張現場照片，結果發現劉國劭的襯衫背面竟然出現了一張人臉，令人費解！

劉國劭參與了《粽邪》與《馗降：粽邪2》的演出，是少數沒有領便當的演員，他與陳博正飾演的阿西法師是叔姪關係，兩人一搭一唱互嗆的詼諧對白，平衡了電影從到尾毛骨悚然的驚嚇感受，也讓觀眾們相當喜歡他們兩個角色，敲碗請導演在《粽邪3》加重他們的戲份比例。

其實劉國劭本人非常怕鬼，拍攝期劇組會交代大家拍鬼片不要開玩笑，他苦笑說：「但我的角色就是得搞笑啊！」所以他的防身撇步就是絕對不讓自己1個人待在任何地方或角落，而且周圍視線範圍內至少要有3人，包括去廁所。除了隨身護身符至少2至3個，拍完續集後又去請了一個護身令牌，直到現在都一直戴著。

(中時 )