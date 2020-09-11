總統府前發言人丁允恭被踢爆桃色糾紛，更把局長室當「砲房」，消息曝光後，立刻請辭獲准，引發外界譁然。對此，資深媒體人黃創夏怒轟，可恥啊！新聞局長的辦公桌...，絕對不能把「請辭」當成「避風頭」，請執政當局千萬要「永不錄用」以儆效尤！

黃創夏在《NOWNEWS》名家論壇撰文指出，丁允恭和女記者的恩恩怨怨，那是他倆的私領域，肆無忌憚地運用了新聞局長辦公室做了不該做的事，這就該由管理官箴的相關部門，例如監察院或政風處，在濫用公共資源的部分，好好進行追究和檢討才對！「在納稅人血汗錢所供養的政務官辦公室搞不該搞的事情，叫做肆無忌憚，心目中對政府機關沒有絲毫尊重之心，這樣的心態就不是小事。」

黃創夏直言，「現在民進黨『助理和文青世代』當家了，他們個個手段高明、舌粲蓮花、詞藻華麗、輕蔑理念，心中念念難忘的只剩『權力的滋味』，這批『助理和文青世代』從來沒有真正的各行各業的職場經驗，踏入社會就當助理寫文宣在政治圈裡打滾，幫律師世代的老闆搞鬥爭、弄文宣、搞公關，滿腦子裡都是權力的遊戲，核心的理念只有權力的角逐。」

黃創夏痛批，正因心中只有「權力」沒有理念，才會肆無忌憚濫用新聞局長的辦公室，也只有嚴懲重罰，才能震懾那些「助理世代」，要他們知所警惕，不要浪費了前輩們打拚努力的民主成果。

(中時新聞網)