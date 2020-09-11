國民黨團日前兩度攻占立法院議場，杯葛監委人事同意權案，過程造成設施損壞，由於立法院議場被指定為「歷史建築」，如為故意損毀且無法復原，將可處30萬至200萬罰鍰，台北市文化局、國民黨團及立法院祕書處11日召開會議，了解議場破壞情形，最後結果不罰，但國民黨團需支付41萬元修繕費用，並重新審定管理維護計畫，避免再發生。

國民黨立院黨團6月28日為抗議陳菊被提名擔任監察院長人事案，占領立法院議場，甚至打破玻璃、在主席台噴漆等破壞，7月15日更將質詢台和備詢台翻倒、剪斷線路，文化局和國民黨團及立法院祕書處在11日召開會議，了解議場破壞情形。

台北市文化局副局長田瑋指出，據了解，這次破壞情形較時代力量較嚴重，國民黨團第1次破壞的修繕費用為20萬3千元、第2次為21萬，共計41萬元左右，而文化局關心的是國民黨團是否有破壞到歷史建築的本體。

田瑋說，立法院祕書處認為，國民黨團破壞設備後，隨即就能更新換掉，所以不用提報「緊急修復計畫」，不認為是歷史建築的一部分或附屬設施。

田瑋強調，是否歷史建築的一部分或附屬設施，在這次的評估上很難界定，

雖然這次不罰，但為避免立委利用法律遊走法律邊緣，再次破壞歷史建築，即刻要求重新審定管理維護計畫，文資委員將逐步清點議場的設備，通過以後未來再有破壞的情形，就有管理辦法能界定。

(中時 )