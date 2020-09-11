保全界李宗瑞囚禁高雄國中少女有重大進展。原本遭檢方請回的盧姓、王姓友人及羅育祥妻子3人，被查出根本知情且協助犯案、湮滅證據，昨晚3人訊後全遭高雄地院羈押。
檢方表示，盧男、王男、羅育祥的太太涉犯刑法第241條第3項、第1項準略誘、同法第302條第1項妨害自由等罪，羅妻另涉犯刑法第214條使公務員登載不實文書罪之犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串共犯之虞，10日晚間聲押獲准。
高市警方1日大動作將被囚禁66小時的少女從新竹救回高雄，當時負責開車接送的盧姓司機，以及負責租屋處管理的王姓男子、羅育祥的太太全被帶回高雄偵訊。盧男、王男當天均遭檢方
請回、諭令限制住居，羅妻則被列為關係人。警方後續仍持續北上搜索，查扣電腦、電子項圈等證物。
檢方查出，盧男、王男及羅妻3人疑似就是共犯，應訊時全都避重就輕、推諉卸責。當時會諭知限制住居、請回，是因為沒有其他積極事證足以認定3名共犯參與核心犯罪行為。
檢方陸續還原犯嫌之間的通訊軟體對話紀錄，發現驚人證據。盧男、王男及羅妻3人根本都知道羅育祥在4樓設有密室，且都協助囚禁少女。
羅妻、王男2人甚至還協助提供飲食給少女，羅育祥還教他們應對、矇騙警方的說詞。羅妻曾向雲林縣警察局斗六分局謊報羅育祥為失蹤人口，就是為了掩飾羅育祥的行蹤。盧男也依羅育祥的指示，以3000元的代價刪除被害少女手機內其與羅育祥的對話紀錄，再將手機丟棄。
承辦檢察官9日指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊、三民第二分局拘提盧男、王男及羅妻3人到案，訊後向高雄地院聲押獲准。
據了解，由於羅曾對少女秀出至少另外4名少女的照片及匯款紀錄，專案小組懷疑另有人受害不敢報案，本月2日天再度帶著羅嫌的19歲妻子，回到新竹豪宅再度搜索，並帶回羅嫌使用的筆電清查。
羅嫌筆電經過解密後，發現內有當時她秀給國中少女看的4名少女影像，但是否曾經受害，還必需要查出少女身分進行釐清。
據了解，羅嫌為了取信少女，曾秀出不明匯款紀錄，還誆稱「你看這些學姊也上來打工，也收到錢，你上來有伴」，讓少女掉入陷阱。卸下心房搭車北上，因此讓專案小組懷疑還有多人受害，立刻進行追查。
據了解，羅嫌所使用的筆電，專案小組藏有不少受害者與過去羅嫌上網引誘少女的證據。而羅嫌在匯款時，為了避免被警方追查，以1名60多歲的蘇姓婦人身分證匯款給少女，顯示他早已設下斷點企圖脫罪。
承辦檢察官9日指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊、三民第二分局拘提盧男、王男及羅妻3人到案，訊後向高雄地院聲押獲准。
(中時新聞網)
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