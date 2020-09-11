保全界李宗瑞囚禁高雄國中少女有重大進展。原本遭檢方請回的盧姓、王姓友人及羅育祥妻子3人，被查出根本知情且協助犯案、湮滅證據，昨晚3人訊後全遭高雄地院羈押。

負責開車，且協助羅育祥刪除被害少女手機內的對話紀錄並丟棄手機的盧姓嫌犯，10日晚間也遭高雄地檢署聲押獲准。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

檢方表示，盧男、王男、羅育祥的太太涉犯刑法第241條第3項、第1項準略誘、同法第302條第1項妨害自由等罪，羅妻另涉犯刑法第214條使公務員登載不實文書罪之犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串共犯之虞，10日晚間聲押獲准。

「保全李宗瑞」19歲嫩妻與2友人遭羈押，4少女恐受害。(中時資料庫)

高市警方1日大動作將被囚禁66小時的少女從新竹救回高雄，當時負責開車接送的盧姓司機，以及負責租屋處管理的王姓男子、羅育祥的太太全被帶回高雄偵訊。盧男、王男當天均遭檢方

請回、諭令限制住居，羅妻則被列為關係人。警方後續仍持續北上搜索，查扣電腦、電子項圈等證物。

檢方查出，盧男、王男及羅妻3人疑似就是共犯，應訊時全都避重就輕、推諉卸責。當時會諭知限制住居、請回，是因為沒有其他積極事證足以認定3名共犯參與核心犯罪行為。

檢方陸續還原犯嫌之間的通訊軟體對話紀錄，發現驚人證據。盧男、王男及羅妻3人根本都知道羅育祥在4樓設有密室，且都協助囚禁少女。

羅妻、王男2人甚至還協助提供飲食給少女，羅育祥還教他們應對、矇騙警方的說詞。羅妻曾向雲林縣警察局斗六分局謊報羅育祥為失蹤人口，就是為了掩飾羅育祥的行蹤。盧男也依羅育祥的指示，以3000元的代價刪除被害少女手機內其與羅育祥的對話紀錄，再將手機丟棄。

承辦檢察官9日指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊、三民第二分局拘提盧男、王男及羅妻3人到案，訊後向高雄地院聲押獲准。

據了解，由於羅曾對少女秀出至少另外4名少女的照片及匯款紀錄，專案小組懷疑另有人受害不敢報案，本月2日天再度帶著羅嫌的19歲妻子，回到新竹豪宅再度搜索，並帶回羅嫌使用的筆電清查。

羅嫌筆電經過解密後，發現內有當時她秀給國中少女看的4名少女影像，但是否曾經受害，還必需要查出少女身分進行釐清。

據了解，羅嫌為了取信少女，曾秀出不明匯款紀錄，還誆稱「你看這些學姊也上來打工，也收到錢，你上來有伴」，讓少女掉入陷阱。卸下心房搭車北上，因此讓專案小組懷疑還有多人受害，立刻進行追查。

據了解，羅嫌所使用的筆電，專案小組藏有不少受害者與過去羅嫌上網引誘少女的證據。而羅嫌在匯款時，為了避免被警方追查，以1名60多歲的蘇姓婦人身分證匯款給少女，顯示他早已設下斷點企圖脫罪。

承辦檢察官9日指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊、三民第二分局拘提盧男、王男及羅妻3人到案，訊後向高雄地院聲押獲准。

(中時新聞網)