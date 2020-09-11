行政院農委會與國內跨境生鮮電商合作，將台灣新鮮文旦直接宅配到新加坡、香港及澳門等海外消費者家中，開啟海外直銷新契機。首批1200多位香港民眾訂購的文旦，11日於台南麻豆封櫃啟航，預估4至5天就可以送到銷港消費者家中。

農委會今年與國內電商合作，推動台灣農產嘉年華網路購物活動，並在中秋佳節開啟跨境生鮮電商銷售模式，11日特別南下參與封櫃儀式的農委會主委陳吉仲也呼籲國內消費者，輸人不輸陣，要用更多的新台幣購買台灣的文旦。

行政院農委會與國內跨境生鮮電商合作，將台灣新鮮文旦直接宅配到新加坡，11日於台南麻豆區農會前封櫃啟航。（劉秀芬攝）

與台灣好農電商合作多年的柚農李來襲表示，對於自己辛苦種植的文旦可以透過網購，直接送到海外消費者手上，感到相當自豪，也希望未來持續推廣。

台南市長黃偉哲表示，台南文旦鮮甜多汁，品質及口碑深植消費者心中成為最信賴的品牌，每年中秋節前都於全台熱銷，主要以直銷為主，目前銷售剩下不到3成，很多大宗的文旦農皆已完售。

行政院農委會與國內跨境生鮮電商合作，將台灣新鮮文旦直接宅配到新加坡，11日於台南麻豆區農會前封櫃啟航。（劉秀芬攝）

他說，除了國內銷售旺，國外訂單也是強強滾，截至9月9日止，全國文旦外銷量為2617 公噸，目前統計採購台南文旦出口的貿易商外銷量，保守估計約1324噸，等於每2顆文旦就有1顆來自台南。

農業局長謝耀清表示，今年中國以外的市場如香港、加拿大、新加坡、澳門外銷訂單增加，為避免市場過度集中，今年更將文旦外銷至睽違20年的日本市場。

謝耀清指出，台灣好農董事長江衍宏選定台南文旦供貨於網路平台，讓海外的消費者可以直購新鮮的台南好柚，第一批超過1200多位香港民眾訂購的文旦，大約4-5天就可以送到消費者手。

(中時 )