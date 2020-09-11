國稅局提醒 企業禮品送職員不得抵營業稅 12:502020/09/11 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部南區國稅局表示，中秋佳節將至，許多營業人都會贈送中秋禮品犒賞員工，不過要提醒營業人，因購買禮品所支付的進項稅額，依營業稅法規定是不得申報扣抵銷項稅額。 營業人於購入中秋禮盒時，已決定要作為犒賞員工的禮品，則為最終買受人，該進項稅額即不得申報扣抵銷項稅額，在贈送禮品給員工時，可免視為銷售貨物並免開立統一發票。 (工商 ) #禮品 #營業人 #犒賞員工 #進項稅額 #申報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 營所稅暫繳申報 五種商家免辦 04:102020/09/08 金融．稅務 取得執照前不得營業 違者開罰 04:102020/09/09 地方新聞 殯葬設施契約要審閱，保障權益免糾紛 17:322020/09/07 區域情報-新北 我‧見‧我‧思－改變勞資關係氣氛 拯救失業潮 04:102020/09/08 專題周報 正妹訂飲料卻打翻 外送員一舉動網羨慕：人正真好 18:422020/09/09 生活 普悠瑪翻覆台鐵求償6.1億 日製造商反批鑑定報告偏頗 18:182020/09/10 社會 與愛同行 富宇慈善基金會遠道那瑪夏整修偏鄉校園 16:332020/09/09 生活 包裹染黑 網賣6億條快遞單號 04:102020/09/08 兩岸新聞 專家傳真－高科技產業人才流動下的 營業秘密風險管控 04:102020/09/11 專題周報 護國神山台積電擊退陸廠挖角 啟動史上最大規模徵才 11:562020/09/09 財經 財經熱門新聞 川普就要華為死 任正非最後關頭曝美上將1句話 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 晶片斷炊 華為改走谷歌模式 - 財經要聞 - 工商時報 9／15大限不延期 川普又撂話：TikTok 不賣就關 - 財經 買賣屋不想被騙 永慶房屋：實價登錄成交行情應揭露到門牌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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