財政部南區國稅局表示，中秋佳節將至，許多營業人都會贈送中秋禮品犒賞員工，不過要提醒營業人，因購買禮品所支付的進項稅額，依營業稅法規定是不得申報扣抵銷項稅額。

營業人於購入中秋禮盒時，已決定要作為犒賞員工的禮品，則為最終買受人，該進項稅額即不得申報扣抵銷項稅額，在贈送禮品給員工時，可免視為銷售貨物並免開立統一發票。

(工商 )