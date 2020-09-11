女星雞排妹（鄭家純）臉蛋甜美、身材傲人，作風大膽前衛，最近和YouTube黑羽比賽「罩杯猜謎」，不僅以4分差距碾壓對方，還曝光自己辨別胸部的方式，引起網路熱議。

罩杯猜謎的遊戲規則是，雞排妹和黑羽必須從20位遮臉的女優照片，猜中她們的罩杯尺寸，雞排妹幾乎一路答對，她分享看胸部的祕訣就是「東西半球的輪廓」、「事業線長度」、「副乳大小」、「手臂粗細」，尤其大胸女的副乳和手臂多半較大和粗，也可以從內衣剪裁看出端倪，像是條紋圖案顯胸大、罩杯面積大不大等，超專業的分析連黑羽都自嘆不如，直誇：「你很厲害！」

雞排妹笑說自己這麼會看胸部的原因，「不要小看我這個出過N本寫真集的人！」謙虛地說自己沒有很大，所以在影像上的呈現就要多花巧思，不少網友看完影片都情慾高漲，留言直呼：「真的很母湯」、「喜歡這種大膽題材影片」、「為什麼沒放雞排妹給自己猜啊」、「這一集完全是in著看完的」。

雞排妹頗有生意頭腦，最近推出情趣用品飛機杯，一開始只設定100萬目標，沒想到才開賣沒多久，就被秒殺，開放3小時，更直接破500萬，現在募資已突破1600萬，遠遠超乎她的預期。

(中時新聞網)