雖然首盤1比6落敗，但白俄羅斯名將艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）憑藉著意志力硬是6比3、6比3逆轉擊敗6屆美網冠軍小威廉絲，相隔7年再度闖進美網決賽，將與日本好手大坂直美爭奪后冠。

這場前後任球后之戰，開賽後小威廉絲就靠著強力發球成功3度破發，6比1打得艾薩蘭卡幾乎潰不成軍。不過，艾薩蘭卡並沒有就此棄守，反而在第二盤起不斷地打出刁鑽球路突破小威廉絲的防線，經過1小時55分苦戰後成功逆襲，並且報了兩次在美網決賽落敗之仇，第3度取得挑戰美網冠軍賽門票。

艾薩蘭卡生涯擁有2座澳網女單後冠，並且在2012年1月30日榮登世界球后寶座，然而艾薩蘭卡在2012與2013年美網的決賽都是苦戰三盤後不敵小威廉絲，生涯過去對戰22次處在4比18的絕對劣勢，這次能夠後來居上擊敗宿敵，將是艾薩蘭卡的生涯代表作。

艾薩蘭卡將與日本混血好手大坂直美爭奪美網后冠，恐怕會是一場苦戰，畢竟大坂直美比艾薩蘭卡年輕了8歲，光是體力以及拚勁就不是艾薩蘭卡能夠媲美的，但艾薩蘭卡有著絕對的優勢，那就是作戰經驗，因此今年的美網女單決賽將是一場世代交替的世紀大戰。

(中時 )