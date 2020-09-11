副總統賴清德今出席「台灣駭客年會HITCON 2020」時表示，台灣每月平均有3億次的駭客掃描、3千萬次的攻擊，面臨駭客的威脅非常大；「資安就是國安」，盼與駭客在資安領域合作，共同維護台灣資訊安全及推動資訊產業。

賴清德強調，蔡總統非常重視資安工作，主要的原因是台灣位處第一島鏈的關鍵位置，經常面臨中國的威脅。

副總統致詞時指出，感謝台灣駭客協會16年來提供最好、最專業的平台，讓白帽駭客可以切磋武功，相互交流，討論最先進、最深入的技術，並且凝聚駭客的能量，對台灣駭客產業的發展，有相當大的貢獻。

賴清德也感謝在場中央研究院的教授及院士，用專業培育人才，用熱情凝聚駭客的能量，他相信，這些都是未來台灣在駭客產業或資訊安全保障上，非常好的力量。

賴清德說，資訊安全除了關係到國家安全以外，全球化的智慧發展是必然的趨勢；如果要建置台灣成為智慧國家，資訊安全的工作必須要優先處理。

賴清德指出，政府要結合台灣包括半導體、晶圓、ICT產業的優勢，也應與學界及企業界合作培養人才、活絡資金，並建置產品淬鍊場域，協助資訊安全產業與國際接軌，行銷到全世界；預計在2025年時，台灣資安產業產值能夠達到新台幣780億元的規模。蔡總統也指示國安會及行政院加速研擬2021年到2025年「資安即國安2.0戰略」。

他認為，政府、學界專家、產業界、駭客們要共同合作；雖然政府扮演制定制度及秩序維護者的角色，而駭客具備追求自由的挑戰精神，兩者似乎是處於對立面，但就像台灣駭客協會網站上的一句話：「駭客代表的，是高超的技術跟挑戰的精神」。

他說，政府的機密資料，金融單位、國營事業的資料庫，都是駭客一直想駭進去的，在合法情況下，假設以台電為目標，由政府出題，若請駭客攻其資料庫，攻進去取得什麼樣資料，並設定獎金，這樣合作之下，台灣駭客協會會員成熟後，就可以出去創業，不定可來接政府案子，維護政府的資訊安全。

他表示，產官學用共同合作下，對台灣本身資訊安全及及資訊產業的推動有幫助，今天在場有金融單位，有許多資金需要投資方向，若金融單位願意挹注經費，投資年輕人在資訊安全上的創業，相信這是多元局面。

(中時 )