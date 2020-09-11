台中潭子盛產綠竹筍與麻竹筍味道鮮甜、口感細緻，廣受市場歡迎。（王文吉攝）

時序入秋，竹筍產季步入尾聲，台中市潭子區公所壓軸舉辦竹筍節活動，20日當天竹林筍園健行，1200名額瞬間秒殺。區長林國聲並表示，受疫情影響，竹筍節延期舉辦，邀請大家來逛市集選購優質農特產品，盼加強行銷潭子區生產的優良竹筍及農特產品，同時形塑潭子竹筍品牌，提升農民生產收入。

潭子竹筍節由台中市農業局指導潭子區公所舉辦，農特產品市集20日9時起在公所前廣場開賣，展售優質當季竹筍及農特產品，現場消費，拍照上傳FB、IG或推特等社群軟體，即可獲得竹筍造型手機立座，數量有限送完為止。

農業局長蔡精強表示，潭子區竹筍栽培面積近300公頃，年收穫量約2800公噸，種植竹筍需要土壤排水性好、雨量豐富的地區，潭子的風土氣候得天獨厚，生產的綠竹筍與麻竹筍味道鮮甜、口感細緻，廣受市場歡迎。

2020潭子竹筍節活動當天，舞台區更邀請10組潭子在地表演團體演出，並有豐富的摸彩活動，不但有電動自行車、平板電腦等大獎，還有空氣清淨機及直立式風扇等好禮。

(中時 )