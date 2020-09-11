《腿》前導海報。（甲上提供）

《同學麥娜絲》集結劉冠廷（右起）、鄭人碩、施名帥與納豆同台飆戲。（甲上提供）

《同學麥娜斯》前導海報。（甲上提供）

本屆金馬影展雙開幕影片《同學麥娜絲》與《腿》10日首度曝光電影前導海報，在2017年以首部劇情長片《大佛普拉斯》奪下金馬獎最佳新導演等5項大獎、在台灣掀起一陣「大佛旋風」的黃信堯導演，此次推出他的第二部劇情長片作品《同學麥娜絲》，卡司集結鄭人碩、劉冠廷、納豆與施名帥等同台飆戲。

黃信堯幽默表示：「這次電影是彩色的，演員卡司更多了，螢幕畫面比較寬有好萊塢的感覺，片長也長了一點，就像麥X紅茶增量5％不加價，絕對值回票價。」在前導海報中可見黃信堯騎重機重磅回歸，粉紅重機彷彿與《大佛普拉斯》正式海報中的粉紅色機車遙相呼應，他笑說：「海報中的重機其實是鍾孟宏導演的，我趁他不在的時候騎出來兜兜風。」

另一部金馬開幕電影是由去年勇奪金馬獎最佳影片《陽光普照》的編劇張耀升首執導演筒拍攝的愛情荒謬喜劇《腿》，前導海報中男女主角桂綸鎂與楊祐寧只先露出舞動的雙腿，導演張耀升表示：「這隻《腿》是愛情旋風腿，黑色不少，幽默常有，愛情很多，儘管桂綸鎂在一路的找腿過程非得潑辣凶悍難纏不可，但這卻是她最深情的告別。」兩部開幕電影齊發前導海報再次掀起話題，讓台灣電影在下半年能量持續爆發。

(中時 )