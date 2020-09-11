儘管美股隔夜的收跌，但美股期貨上午的走強，東京地區降低新冠肺炎社交警示等級，皆提振東京投資人信心。

周五日經225指數開低走高，晨收漲68點或+0.3%，為23304點，午休後續漲68點。東證一部指數漲8.8點或+0.54%，為1633點。航運股、精密機械股、製藥股為主板表現最好的分類。

東京地區在周四稍晚降低警示等級。東京在七月隨著疫情升溫，在專家建議下提升至紅色等級。週四東京新報276名確診者，已遠低八月的472名高峰。

日股很大程度得惠於上午美股期指的上揚，標普500迷你指期、道瓊迷你指期和那斯達克指期皆漲逾0.5%。

市場指出，對九月結算日經期貨和期權的特別報價定盤的積極買入，也助攻日經的上揚。受關注的結算價格(在日本被稱為特別報價或代號SQ)，是依據日經225個股在本月第二個周五的平均開盤價而計算出。

東京巨蛋下跌2.2%。該公司預測本財年淨虧損180億日圓(約1.69億美元)。

(時報資訊)