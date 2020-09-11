在美國及東南亞、印度陸續解除封城下，PVC補庫存需求湧現，加上美國有颶風襲擊，衝擊產能，將有利於台系PVC概念股下半年獲利空間，概念股包括台塑(1301)、華夏(1305)及台聚(1304)。

美國德州東部及路州在8月底受到颶風Laura襲擊，周邊地區之塑化工廠在颶風登陸前便暫時停止生產，即便已經在9月上旬陸續復工，惟位於路州Lake Charles之塑化工廠因電力設施毀損，預計在9月下旬方將復工，該地區塑化工廠合計佔全球乙烯、PE、MEG、PVC產能3.6%、2.6%、4.1%、1.1%，工廠停工已推動PE、PVC價格自8月下旬起顯著上漲。

PVC除因為美國颶風衝擊外，因為美國及東南亞、印度陸續解除封城下，PVC補庫存需求湧現，加上汽車工廠停工拖累燒鹼需求下，美國氯鹼工廠稼動率在4~6月分別僅68%、75%、72%，限制PVC工廠稼動率，尤其是氯鹼與PVC工廠整合較緊密的美國，加上產業在第二季庫存就已經顯著去化，都將有利於台系PVC概念股下半年獲利，包括台塑、華夏及台聚。

(時報資訊)