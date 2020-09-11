繼大陸寶鋼鋼品報價連續五個月調漲，台塑集團河靜鋼鐵也宣布報價續漲，熱軋每公噸漲40美元，盤元漲15美元。中鋼(2002)10月及第四季內銷盤價也都開高，且對第四季鋼市旺季樂觀期待。

原料價格上漲以及國際鋼價漲聲不斷，越南河靜鋼今日宣布再漲鋼價。河靜鋼繼8月熱軋內銷盤價每公噸調漲近45美元，熱軋每公噸由460～465美元漲到505～510美元左右、漲幅近10%，另外，盤元線材調漲每公噸16～20美元。隨著原料價格上漲以及大陸鋼價續漲，河靜鋼鐵也宣布報價續漲，熱軋每公噸漲40美元，盤元再漲15美元。

大陸寶鋼以及越南河靜鋼鐵盤價續漲，可看出第四季鋼價仍趨漲，有利於中鋼11月單月盤續漲。中鋼董事長翁朝棟指出，目前市場表現如預期的第四季將會是旺季，加上鋼市進入「銀九銀十」後，只要維持需求，預期第四季市場將會很旺。

中鋼先前巳開出第四季及10月單月盤價，如預期皆開漲，其中，10月盤價為連續第四個月上揚，第四季的季盤價格也翻轉向上。各項鋼品盤價調漲每公噸500~1000元，平均調幅3.36%。

此外，隨著大陸汽車家電用鋼需求轉強，大陸寶鋼昨(10)日開出的10月內銷盤價，除熱軋和鋼板每公噸上漲人民幣50元外，其它冷軋、熱鍍鋅、電鍍鋅及電磁鋼片等多項產品，每公噸大漲人民幣200～310元。

(時報資訊)