美國參議院周四就占多數席次的共和黨所提出的新一輪新冠肺炎紓困法案進行程序性表決，惟在民主黨陣營反對及一名共和黨參議員跑票下遭到否決，使這個陷入僵局數周之久的計畫再次遭到挫敗。

共和黨人的提案獲得52張支持票與47張反對票，未能達到進入下一階段審理所需的60張支持票。所有出席的民主黨議員與一位肯塔基州共和黨參議員Rand Paul投下反對票。

這項援助法案的規模縮水許多，內容包括每周加發300美元失業給付到12月底、提供企業與健康照護機構的免責保護、為健康照護與學校提供更多撥款，以及為扶助小型企業的「薪資保護貸款計畫」（Paycheck Protection Program, PPP）提供第二輪資金等，但未納入第二輪發放現金支票。

此前彭博報導，參院共和黨人提出的新紓困案規模介於5000億～7000億美元，這僅是民主黨主導的眾議院5月通過3兆美元HEROES法案，以及參院共和黨陣營7月提出1.3兆美元HEALS法案的零頭。

民主黨陣營批評該方案遠不足以解決國家所面臨的問題，未納入對州與地方政府的援助、糧食援助等許多措施。在共和黨主導的參議院對新紓困案展開表決之前，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表示，無論表決結果為何，她都希望能在11月3日總統大選之前完成新紓困案的立法。

(時報資訊)