台灣科技大學11日舉辦大一新生入學指導活動，校長廖慶榮勉勵新生可以透過廣泛閱讀來培養思辨力，包括同婚、倫理、廢死、能源、基因改造、美豬、中美關係等現實議題，都需要多充實知識、多元接觸、溝通表達，不堅持己見、也不受影響，才能思考推理與辨別分析。

台科大今年有超過1400名大學一年級新生參與新生入學指導，台科大贈送每位新生一組不鏽鋼環保餐具，推動校園環保風氣，並做校園簡介與學校導覽、舉辦迎新晚會、社團博覽會等活動，歡迎新生同學加入台科大，也邀請微軟台灣AI研發中心執行長張仁炯專題演講。

廖慶榮和新生分享十個規劃大學生涯的要點，他特別強調思辨力的重要性。廖慶榮說，台灣學生較缺乏閱讀，小學生每年平均閱讀約32冊，國中生8冊，高中生5冊，但美國、中國、北歐中學生則平均閱讀50冊。思辨力可以透過廣泛閱讀來培養，透過理解、引用、分析、判斷、有條理地說出自己的想法。台灣也因較重視考試升學，同學們擅長選擇題、不會申論題，和歐美教育總會鼓勵發表意見不同，較容易因缺乏思辨力，導致一窩風現象。

廖慶榮建議新生，培養思考推理以及辨別分析能力，「思」是謹慎深入解析問題各種面向，邏輯推理地去延伸思考，理出事物條理，找出問題真因；「辨」是清楚分辨是非真相，理性探究事物真理的一體多面，不然往往只看到了事情的一面。他舉例，當今需要面對的問題愈來愈複雜，不是對與錯，而是多面向，包括同婚、倫理、廢死、能源、基因改造、美豬、中美關係，都需大家多思辨。

廖慶榮鼓勵新生多元接觸、擴大視野、充實知識、溝通表達，針對主題收集主客觀資料及意見，詳加分析，不要太早下結論，不要堅持己見，不受外界與同儕影響，更勉勵新生多增加國際觀、培養興趣，多元接觸課外活動，透過學期報告、校外實習、出國交換都能拓展視野、增進思辨能力。

(旺報 )