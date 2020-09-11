疫情過後騎自行車的人口增加，全球各地區的終端需求熱絡，金屬鏈條廠桂盟(5306)營運加溫，外加汽車內燃機客戶的需求明顯恢復，9月營收表現可期，公司規劃在今年增加10%產能擴張，已正式向金管會送件，將發行10億元的有擔保可轉換公司債(CB)籌資。

桂盟是全球最大金屬鏈條生產廠，第2季每股純益為3.04元，上半年稅後純益6億元，年增26%，每股純益4.76元。受惠疫情後騎自行車需求熱絡，自行車組裝廠、修補市場等訂單數量龐大，加上車庫門鏈條第三季營收也將向上，法人看好桂盟今年度營收、獲利可望雙雙創新高，預估全年每股純益將逾9元。

桂盟曾經在2015年以發行現增股籌資，當時，包括巨大(9921)及美利達(9914)皆以特定人身分參與認股，突顯策略聯盟的夥伴地位。此次發行10億元CB，籌資案由凱基證券主辦，主要籌資目的為償還銀行借款、改善財務結構，依時程規劃，桂盟的此一發行CB市場籌資案將在10月底前完成。

桂盟8月營收為5.68億元，年增40.78%；前8月營收36.39億元，年增4.4%，受惠運用在汽車內燃機的鏈條已恢復成長，9月營收可望再加溫，法人表示，桂盟第3季將延續第2季創高動能，營收有機會再刷新單季記錄。

(時報資訊)