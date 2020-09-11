研勤(3632)8月營收月成長7.7%，主要是受惠兩岸三地疫情趨緩、餐飲市場回溫，帶動旗下掌門啤酒在台灣、大陸與香港共12家餐廳業績挹注明顯；研勤表示，下半年人臉辨識技術業務開始進入收成期，營收可望力拚逐月成長。

研勤8月合併營收3796.5萬元，受惠人臉辨識業務進入專案收割期，加上兩岸三地疫情趨緩、餐飲市場回溫，帶動旗下掌門啤酒在台灣、大陸與香港共12家餐廳業績挹注明顯，推升8月合併營收較7月成長7.7%，但依舊相較去年同期減少41.21%，累計前8月合併營收2.19億元，仍較去年同期減少47.65%。

研勤旗下三大事業群分別為車安相關產品、人臉辨識應用，以及2011年創辦的掌門精釀啤酒事業，近年來研勤積極從以車安產品業務為主，轉向朝應用領域更廣泛、且擁有較優質獲利模式的人臉辨識技術發展，研勤初期是以經濟部工業局「智慧城鄉」專案起步，並積極推廣市場與擴大應用模式，自今年下半年起人臉辨識技術業務開始進入收成期，可望迎接逐月成長走勢。

此外，研勤旗下掌門精釀啤酒，除專業釀造廠銷售營業用桶裝精釀啤酒穩定挹注貢獻外，旗下各家餐廳門市亦因國內疫情有效控制，餐飲市場活絡回升，加上政府振興經濟政策帶動，多家營業額已陸續回復到去年同期7至8成，目前台灣餐酒及複合式餐飲門市共8間、香港與大陸各兩家，為打造更多元銷售模式，今年也將進一步跨足罐裝市場，以期開拓更多消費客群。

(時報資訊)