小模、男攝影師和男子共3人，日前闖入淡海輕軌第一期藍海線施工路段拍外拍，並將過程上傳至Instagram限時動態大讚「意外很日系」遭網友檢舉，新北捷運公司回應，該地還未開通並時常有通電測試，有設置交通錐警示民眾不要進去，但民眾仍硬闖因此依法開罰小模、男攝影師和男子一人一張1500元罰單。

新北市捷運公司表示，民眾違規闖入的為淡海輕軌藍海線的「藍海橋段」行車管制區，接獲檢舉後立刻通報捷運警察將依《大眾捷運法》第五十條第一項第三款，「民眾進入大眾捷運系統之路線、橋梁、隧道內，雖未造成列車延誤滿5分鐘，針對違規樣態開立1500元至7500元罰鍰」。

新北市捷運公司表示，延誤系統時間越長罰得越重，3人闖入尚未營運之路線，沒有影響通車，因此依最低金額開罰一人一張1500元。

新北市捷運局公司補充，藍海線目標今年底通車，沿線景點可連接淡水漁人碼頭，串連金色水岸自行車道，能飽覽淡水河口及無邊海岸線，未來更將推動沙崙文創園區開發，帶動沿線區域發展及風貌更新。

「請大家乖乖搭乘捷運」新北市捷運局公司表示，民眾日後可搭乘輕軌通過藍海橋，欣賞台灣海峽的壯闊美景，在日落時分搭車也更可欣賞到淡水最知名的夕陽沉入海平面的美麗景色，民眾於不同時段來搭乘輕軌，可有不同的體驗，歡迎通車後來搭乘。

(中時 )