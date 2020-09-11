前總統府發言人丁允恭性醜聞，讓高巿府新聞局染腥，國民黨高雄巿議員陳若翠PO文要求行政院追回「三等功績勳章」，監察院也要介入調查，她並「建議」市長陳其邁乾脆收門票開放新聞局長辦公室，增加財政收入還債。

陳若翠臉書指出，丁允恭從高市府一路升到總統府擔任發言人，大家心知肚明就是受現在監察院長陳菊提拔，原有監委要立案調查，卻以「有難度」一句帶過，身為院長的陳菊是秉公處理或護短，全民都張大眼睛等著看。

「如此渣男、淫蟲竟然還獲頒『三等功績勳章』」，陳若翠說，丁允恭在局長室亂搞還能被授勳表揚，豈只誇張而已，簡直是天大諷刺，全體公務員情可以堪？強烈要求行政院收回「三等功績勳章」，以免玷汙國家名器。

此外，陳菊視丁允恭為親信，私底下行事作風難道沒耳聞？還是睜一隻眼閉一隻眼，讓丁有恃無恐，甚至變本加厲，做出淫穢公署的無恥行徑，陳菊如果只以「個人私德不便批評」就想閃過，監察院公信力將蕩然無存。

陳若翠也酸，前巿長韓國瑜推動「愛情摩天輪」被綠營以各種理由阻擋，原來是有「愛情辦公室」，建議市長陳其邁打鐵趁熱，順勢收門票開放新聞局長辦公室供人參觀，至少可為巿庫增加收入，以「觀光財」還市府債務。

(中時 )