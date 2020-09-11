高市衛生局提供如何辨別國產醫用口罩。（高市衛生局提供／柯宗緯高雄傳真）

針對黑心口罩事件連環爆，高雄市長陳其邁11日指出，擔心造成防疫缺口，已指示衛生局結合警政、民政系統等跨局處強化查察口罩工作。衛生局今晚也將到夜市等地加強稽查，並重申只要非藥商販賣醫用口罩，無論是實體或是網路通路一概違法。

陳其邁今上午主持防疫會議後受訪提及，已要求衛生局強力查察，尤其產地跟用途必須標示清楚，不能有虛偽、假造情形。另也盤點現有防疫旅館量能，總計有4000房，尚有600多個空房，對於外籍生、外籍移工等居家檢疫足以因應。

衛生局長黃志中指出，今天台中也有爆出一家地下口罩工廠，一家家被爆出來，衛生局與檢察官加強合作，日前將有問題的口罩沒入送驗，有些查獲的地點，不是在藥局，而是在五金行。

他強調，醫用口罩必須有藥商執照才可販賣，包含在夜市、五金行、網路販售，絕對是錯誤的，今晚開始也會到夜市、攤販集中場去做稽查，至於網路兜售醫用口罩也歡迎民眾提出檢舉，至於藥局販售口罩狀況，透過高市藥師等4個公會清查。

衛生局指出，食藥署日前發布「平面式醫用口罩之標示應刊載事項」規定國內產製的平面式醫用口罩9月17日起須逐片標示「MD」及「Made In Taiwan」，9月16日前合法生產之未標示口罩須於12月17日前回收，經衛生機關驗章始可繼續販售。公告回收期限期滿後，將進行通路稽查，對於違者依藥事法處罰鍰2萬至10萬及3萬至200萬。

另外，針對沒戴口罩即將開罰，黃志中說明，主要針對住宿型長照等醫療行機構、公共運輸工具這兩個場域查察，目前已經報中央核定中，通過實施後有3天勸導期，目前除宣導要戴口罩外，也呼籲民眾戴口罩保護自我。

(中時 )