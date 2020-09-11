民進黨政府接連對大陸華為、愛奇藝、阿里巴巴等相關公司出招。對此，鄉林集團董事長、全國商總理事長賴正鎰表示，台商對於政府這些所為非常緊張，因為大陸現在已經開始傳出抵制台貨的氛圍。

經濟部以明文禁止代理經銷大陸OTT服務，及恐在政治、社會、文化等敏感議題上影響台灣內部為由，日前通過「愛奇藝條款」，但因台灣無法封網、下架愛奇藝，等同9月3日後愛奇藝還是照看，惟歐銻銻卻無法營運，因而被收視戶譏為「自嗨式封殺法」。

繼愛奇藝後，經濟部投審會日前表示，「淘寶台灣」未依陸資來臺投資相關規定申請許可，已違反台灣地區與大陸地區人民關係條例（以下簡稱兩岸條例）第73條第1項規定，本部依同條例第93條之1第1項處新臺幣41萬元罰鍰，並限期於6個月內撤回投資或改正。

對此，國民黨台北市議員徐弘庭曾憂心分析，台灣對陸資開鍘，如果國安會有參與到其中的話，那政府根本就是把台灣帶到美中衝突的最中心，且台灣對陸是順差，這樣不是反而還給大陸出招的理由。

賴正鎰9日在呼籲政府紓困的記者會後，針對愛奇藝和淘寶遭禁等議題表達看法，據港媒《中評網》報導，賴認為，政府封殺愛奇藝和淘寶等陸資，讓台商非常緊張，因為大陸已經開始傳出抵制台貨的氛圍。

(中時新聞網)