台中市長盧秀燕11日在出席國小校長會議時宣布，台中市首創全國之先，將提供名額鼓勵優良老師出國充電進修，而且帶職帶薪讓老師一個學期時間安心進修，不管出國或在國內，到學校、圖書館、劇團都可以，只要進修結束分享給各校研討會，老師加強進修貢獻創新教學。

盧秀燕表示，全國大專院校校長、大專院校老師們，每七年就有一年可以去做在職進修，不用到學校來上課，台中市高中職、國中小學的老師，各級學校的老師也應該有研究計畫，不是大學才有，讓老師們隨時自我充電。

台中市提供老師進修從事的是自主性研究，可以依興趣與專業，到圖書館或者是到一些劇團，或團體研究，在研討會分享進修的成果。（盧金足攝）

「今年台中市是全國首創，首次開辦前六名的這個績優老師！」她說，將提供一學期的進修機會，按照他自己想發展的教學生涯去學習上課，盼台中市如果辦理效果佳，也希望其他縣市跟進一起來，加強老師們的進修。

教育局長楊振昇表示，台中市全國首創高中以下的學校，提供一學期進修機會，國立大學每七年可獲一年出國繼續研修，台中市高中以下學校比照這樣做，因有名額限制，老師提出計畫，依六名代課老師與費用約需一百八十萬，加上老師一學期薪水和保險，六人約三百六十萬元，總計五百四十萬元經費，老師可以帶職帶薪去安心進修。

台中市教育局長楊振昇曾當過小學老師，了解有機會進修，是高中、國中與小學老師二十幾年來長久的期待，讓績優老師帶動台中市教學方專業成長，讓學生有更好的受教知識和資源。（盧金足攝）

楊振昇指出，教師進修一學期完全帶職，帶薪，學校給公假，從事自主性的進修，申請時提出進修，說明進修主題、預計提供的學習效益，和一般大學進修不一樣的是，大學老師如果要到國外進修，通常會取得國外大學證明或學位，台中市中小學老師進修可以選擇在國內，要到國外去也可以，不限制地點。

進修從事的是自主性研究，可以依興趣與專業，比如到圖書館或者是到一些劇團，或團體，回學校後基本上有三項義務，第一項必須在原校最少要服務滿一年，第二個進修後繳交進修報告，第三個是進修期滿，至少參加三次的研討會，必須在研討會分享進修的成果。

楊振昇希望讓這些非常不容易受到獎勵的老師，就像是教育界的「李安」一樣，獲大家尊重肯定，獲選老師經過初審、複審、決審嚴謹程序，評審委員會到學校去跟申請者面對面的面談，不希望申請計畫淪於作文比賽，帶動台中市老師的專業分享，這個計畫不在你擁有什麼學歷，而是你對於教學專業，幫助多少的老師，貢獻教學創新。

至於教師參選條件，楊振昇強調，條件就是在台中市連續服務滿七年的老師，沒有違反《教師法》相關違反規定的老師都可報名，預定是從明年的八月一日開始進修一學期，他當過小學老師，了解這是中小學老師二十幾年來他們長久的一個期待。

高中國中小學老師常認為，「為什麼我們不能夠比照大學老師有進修做法」，現在台中市第一個推動讓教師專業進修

，楊振昇直言，台中市可以說是超前部署，獲得市長盧秀燕大力的支持，讓績優老師帶動台中市教學方專業成長，讓學生有更好的受教知識和資源。

(中時 )