星宇航空安全影片「STARWONDERERS星探者」再獲國際肯定！繼勇奪美國第41屆泰利獎7座銀獎後，再度躍上國際創意舞台，榮獲2020釜山國際廣告節（ADSTARS）Video Stars類「品牌訊息類影片（BrandedInformation Video）」銅獎。

「STARWONDERERS星探者」機上安全影片為星宇航空花費兩年時間，集結台灣、日本、香港頂尖製作人員共同打造出豐富的星宇宇宙，以擬真的3D技術呈現原創的腳本，透過活潑逗趣的角色將嚴肅的飛安資訊轉變為生動吸睛的動畫短片，自發表後即榮獲各界好評，品質堪比國際動畫公司。

釜山國際廣告節（AD STARS）成立於2006年，為亞洲三大廣告節之一，每年皆會吸引世界各地的作品報名，為各國際企業、廣告相關產業爭相角逐的獎項之一，包含四大類：ADStars、Video Stars、PSA（公益類）、Special，今年共有來自全球60個國家、20,028件作品參賽，經過線上預選、專業評審團評比，共有349件作品進入VideoStars類決選，「STARWONDERERS星探者」最終獲得「品牌訊息類影片」銅獎。

星宇航空表示，「STARWONDERERS星探者」是為旅客量身打造的安全宣導影片，除了讓旅客瞭解機上安全的知識，更希望帶給旅客不同的驚喜及體會到星宇的用心。影片廣受好評的同時，也帶動角色IP的名氣，片中的超人氣角色，如星宇飛安守護機器人「蛋寶」、單眼家族小可愛「單眼妹Molly」，或是逗趣幽默的「雷鬼咖&腸客」……等周邊，商品推出每每供不應求，很高興星探者再度獲得國際大獎，讓更多人看見台灣的創意與製作實力。

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