南投1名女高中生長期遭同班男生威脅逼迫口交及性侵多次，時間長達2年，甚至恐嚇女高中生「我爸是警察」，強逼女高中生屈服拍裸照。事件曝光後，男學生的警察爸爸昨晚代子在臉書發文道歉，此案也有新發展，該校校長證實，男同學已休學，女同學新學期剛開學就請長假，仍在思考是否繼續就讀。

南投警方強調，全案依法律程序處理並移送司法機關，絕對沒有外界揣測的徇私護短。（林心柔攝）

南投某男同學長期性侵班上女同學，甚至還威脅她為自己口交，男同學的爸爸今日在分局臉書專頁上道歉聲明。(PTT翻攝)

據「聯合新聞網」報導， 校長今天上午指出，男同學的父親在新學期一開始，就為其子辦理休學手續。至於外傳該男同學也對一名追求的女同學發生性騷擾，校方基於兒少法規定未作回應。

另外，事件女同學經學校與其家長討論後，新學期開學不久就請長假，還在思考未來是否繼續就讀。

據了解，該校因為這起事件，全校同學都陷入低潮，學校已對同年級同學安排「安心課程」輔導，教導同學日後遇到類似情事該如何處理及對校方通報，好讓傷害降到最低。

這起校園性侵案是1名網友在「爆料公社」透露，南投1名女高中生在校長期遭同班男生逼口交及性侵，長達2年，甚至恐嚇女高中生「我爸是警察」，讓女高中乖乖屈服被拍裸照。女同學雖然鼓起勇氣報警處理，卻遭到警察自己人將案件壓下。

涉案男同學的爸爸，今日在臉書PO文道歉，他表示「養不教、父之過」，對於自己兒子犯下的過錯引起軒然大波，自己表達十二分萬分的歉意。同時透露自己因為長期工作緣故，對於小孩的成長未能參與，導致親子關係疏離，對於兒子的偏差行為，未能即時發現給予導正，以致發生這樣的事情，做為1個父親深感愧疚與自責，深覺對不起被害人。

不過，道歉文PO到分局臉書不久，立刻遭到分局小編刪除，不過已經有熱心的網友將圖截下，並分享到網路社群，引起正反兩方論戰。

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(中時新聞網)