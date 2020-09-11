食藥署宣布，國產平面醫用口罩9月17日起要印上MIT標示，未售出的產品12月17日前要收回，民眾擔心回收期間口罩短缺，台南市長黃偉哲11日表示，力求無縫接軌，希望不要造成任何民眾買不到實名制口罩的狀況。

黃偉哲表示，食藥署指的是口罩國家隊所供應的實名制口罩通路，至於其他的通路並不是在規範裡面，因此次府先要確保實名制的口罩通路的口罩，一定是國家隊出來的，一定是台灣製造的，不能有外國或外地製造口罩流入。

至於非實名制的通路，黃偉哲說，依目前法規，可以從外地進口，食藥署的規定，與原來的這個部分是不相背的。此外，國家口罩隊的口罩要印上MIT鋼印，也需要時間。如果來不及印鋼印，也要確保口罩確實從口罩國家隊的工廠出來。

針對回收的人力問題，黃偉哲說，實名制口罩的配銷管道，除了衛生所、政府機構，還有藥局，回收也是從這個管道回收。至於增加的額外的行政的費用，包括這個人工費用，市府要補助藥師公會，從藥局的管道來做回收。

(中時 )