中共解放軍連續2天在台灣本島西南方進行海空演訓，參演機艦距台最近約90浬，國防部昨晚舉行記者會主動說明共軍騷擾事件，呼籲解放軍不要當麻煩製造者。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今表示，解放軍解放軍這段時間因為疫情、國際緊張，一直找台灣挑釁，國際看得很清楚，共軍擾台如同小屁孩丟石頭的動作少做為妙，這樣的挑釁只會讓國際排斥更高。

鄭運鵬指出，共軍近期頻繁擾台挑釁，國際間看得很清楚，對台灣方面製造恐懼感，讓國際認為不想惹麻煩，但這挑釁不但讓國際不恐懼，反而對中共排斥感更高，更加支持台灣，如同北風跟太陽的關係，北風在吹，冷到的是中國自己。

鄭運鵬呼籲中共當局，解放軍這種「小屁孩丟石頭」的動作還是少作為妙，因為不論是在台海或南海等軍演，這些動作已引起國際公憤，繼續下去對中國無益，相信國際會譴責中國。

民進黨立委、外交國防委員會委員王定宇表示，中共在南海軍演不管騷擾台灣、東沙群島或周邊國家，中共的作為是一個國際的麻煩製造者，台灣透過國防部、外交部嚴正對外表達，除讓國人了解我方掌握狀況，國軍捍衛國土能力沒問題，也要喝止中共這種無所謂、侵略、擴張式的軍事行動，也要依賴區域民主相同國家一起合作，外交部偕同國防部開記者會有這層意義。

王定宇敬告北京當局，作為一個大國要讓人家尊重不是靠拳頭，是要靠文明，如果一再用不文明的武力擴張方式，用沒有文化對外發言方式，中國的朋友會越來越少，越來越孤單，敵人會越來越多，不是中國之福，請自重。

無黨籍立委、國防外交委員會委員林昶佐表示，中國近來作法不管統戰、武功武嚇越來越猖狂，這些動作不只對台灣，對全部鄰國都這樣搞，中共戰狼式外交欺負臨國，這就是台灣跟美國、臨國盟友加深關係原因，因為我們不需要獨自面對中國。

(中時 )