產業一條龍經營的亞果遊艇（7566），除了辦理現金增資，規劃新購2艘帆船遊艇之外，亞果也將把台南安平港遊艇城的亞悅飯店，獨立出來，另設轉投資子公司亞悅開發負責經營，母亞果持股55％，其餘45％對外募集股東，明年3月將投資25億元，動工興建安平港遊艇城的地上權飯店。

亞果遊艇董事長侯佑霖11日表示，亞果遊艇公司旗下擁有亞果遊艇開發、亞澎遊艇開發、亞青海洋文創、以及樂活海洋學院等子公司，分別經營遊艇會（俱樂部）、碼頭開發與經營、渡假村和物業管理、遊艇租售代管維修、以及遊艇和帆船教學等。

他說，亞果目前的重心在台南的亞果安平遊艇城的開發與營運，除了已經完成62席遊艇泊位，2021年3月將動工興建亞悅（Angsana）飯店，預計將投入25億元，希望2024年可以如期完工。

侯佑霖指出，為了讓旗下事業都能夠各自茁壯，亞果遊艇公司規劃轉投資設立子公司亞悅開發，未來與新加坡悅榕集團（Banyan Tree）合作，負責經營這個地上權飯店。

他說，亞悅開發公司將由亞果遊艇持股55％，成為亞果遊艇控股的子公司，另外的45％股權，則對外開放募集股東，並考慮上市櫃。

侯佑霖表示，目前實收資本額約4.87億元的亞果遊艇，已經董事會通過發行新股，辦理現金增資2200萬元，每股預定的發行價格大約介於32元到35元之間，預計可募集7千多萬元，用以增購2艘帆船遊艇，提供會員使用。

侯佑霖指出，如果加上之前已經發行的員工認購憑證，亞果實收資本額將可增至6億元，未來則再視營運需要，資本額可望逐步擴大到10億元。

他說，亞果遊艇的營運漸入佳境，由於會員人數增加、會員收入增加，今年前8月的累計營收約1.62億元的5年新高，在遊艇休憩越來越被看好的趨勢之下，亞果未來的營運將更樂觀。

(工商 )