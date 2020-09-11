第一銀行響應政府「2030雙語國家政策發展藍圖」展現強烈企圖心，完成設置6家雙語分行後，今年將於北、中、南再設置6家，立下提前在2028年前完成雙語化全覆蓋國內188家分行的願景，朝向區域型銀行邁進。

金管會主委黃天牧、國發會主委龔明鑫以及財政部長蘇建榮等跨部會首長，今參訪中國信託市府分行、第一銀行延吉分行雙語推動成果；黃天牧表示，中國信託市府分行附近很多跨國公司，第一銀行延吉分行則是名牌服飾集散地，很多觀光客、背包客來訪，都因地緣關係有外籍客戶服務的需求，兩家表現都有100分的水準。

政府推動台灣2030年成雙語國家政策，金管會促使銀行建置雙語分行；黃天牧表示，有信心各銀行在2030年以前，完成分行雙語化的建置；黃天牧表示，雙語分行的建置，並非所有行員都要會說一口流利的英語或外語，重點是以地緣、客戶需求，對銀行來訪的外籍客戶，能提供最即時的服務。

官員參訪過程中，第一銀行總經理鄭美玲全程陪同，展示用心打造有溫度的雙語分行，導覽過程中遇到外籍客戶臨櫃洽辦業務，行員展現流暢且熟練的服務，並以流利的英語與客戶交談，輔以分行整體所營造的友善雙語金融環境，讓外籍客戶感到驚豔且留下深刻的印象。

鄭美玲表示，設置雙語分行的目標除提升服務品質能量、落實公平待客企業核心文化外，另方面是從銀行國際化經營策略思考，第一銀行海外據點多達39個，橫跨歐、亞、美、澳等四大洲，網點遍布世界各主要金融中心及亞太區臺商聚落。

為因應國際化發展及國際人才的培養，第一銀行向來極為重視員工外語培訓，今年為加速佈建雙語分行，對外擴大招募雙語人才，期許雙語分行的佈建除了在國內形塑雙語環境，累積為外籍人士服務的經驗，強化英語溝通與交流專業能力外，經培訓的優秀雙語人才未來也可以輪調海外單位，厚實第一銀行國際化的發展，這樣的規劃同時兼顧第一銀行海外布局的發展策略，以及政府「2030雙語國家政策發展藍圖」的政策。目前第一銀行員工參與英文檢定測驗的人數已逾2,300人，多益英文成績達900分以上的行員更上看250名。

第一銀行指出，延吉分行位於臺北市東區商圈，觀光人潮多，周邊外商公司密集，因此累積豐富的雙語金融服務經驗，且該分行有6成人員具有外語證照，英語能力佳，從常用臨櫃申請書表到相關設施及標誌皆設置完善，更在外籍人士經常辦理業務的一般收付／服務台／外匯櫃檯設置英語諮詢專櫃，以及提供「講英語嘛ㄟ通」的ｅ化填單服務，讓客戶感受多元又便捷的暖心體驗。

(中時 )