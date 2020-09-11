美系外資針對譜瑞-KY(4966)、瑞昱(2379)出具最新研究報告指出，看好NB市場大好，兩檔個股第三季表現正向樂觀，且目前NB供應鏈的庫存水平仍然較低，加上還有新品推出，2021年整體市場還有繼續成長的機會。

美系外資表示，譜瑞-KY 8月營收為14.6億元，和7月持平，但比去年同期成長34%，假設9月營收和8月持平，則譜瑞-KY第三季度收入季增依舊有機會上看2成，達到財測高標。

至於瑞昱，美系外資表示，瑞昱8月營收73億元，月增加5.27%、年增40.67%，連三個月寫新高，也因此，就算瑞昱的9月營收僅和8月持平，季增加依舊有24%，且不排除還有進一步驚喜。

美系外資指出，支撐譜瑞-KY、瑞昱營運最主要的動能就是來自於強勁的NB需求，故針對兩檔個股重申加碼評等。

美系外資進一步說，據悉，目前客戶已開始參與PC半成品供應商的2021年採購計劃，且還注意到有更多的客戶可以推出新的Chromebook型號，以應對2021年之前不斷增長的市場，同時，目前NB供應鏈的庫存水平仍然較低，如果NB的支出再進一步提高的話，2021年整體市場仍有成長機會。

(時報資訊)