政府將開放含瘦肉精的美豬美牛，家長憂心校園營養午餐，成為含瘦肉精加工品的漏洞， 台中市長盧秀燕11日在出席國小校長會議後受訪表示，堅持瘦肉精零檢出，該法律已行之有年，非因這次中央政府的決定才做的，市府將貫徹實施，不只是校園，台中市境內皆禁止販賣、食用，製作有瘦肉精的豬肉，以最嚴格標準把關食安，大家可以放心。

針對政府要開放美豬、美牛含瘦肉精，家長憂心校園營養午餐的加工食品，是否難以判斷肉品來源，如何預防校園出現瘦肉精？

盧秀燕指出，市府已制定《台中市食品安全衛生管理自治條例》，堅持瘦肉精零檢出，該法律已行之有年，非因為中央政府的決定才做的，市府將貫徹實施，不只是校園，台中市境內皆禁止販賣、食用，製作有瘦肉精的豬肉，以最嚴格標準把關食安。

盧秀燕說，大家可以放心，台中市有一個全國最嚴格的法令，台中市制定《台中市食品安全衛生管理自治條例》，這是市議會審查通過的自治條例，已實施三年，規定豬肉及相關產製品的瘦肉精一律「零檢出」，讓校園師生吃得安心，長青關懷據點及各個系統皆是，對食安採取最嚴格標準。

她強調，台中市境內都不可以有瘦肉精的豬肉，食品安全把關上是最嚴格的，台中市不是一國多制，不是只有學校吃不到瘦肉精，全市也全面禁止瘦肉精，徹底實施瘦肉精在台中市是零檢出，不只是校園，全市都禁止販賣跟食用及製作有瘦肉精的豬肉。

(中時 )