原本在科技業工作的木月，因為長時間使用電腦用眼過度，在7年前開始有視力模糊、畏光的狀況，但都診斷不出確切病因，無奈的她只好先辭掉工作，在家中長待了5年時間，對未來充滿恐懼與徬徨，也無能為力，近2年視力確診為先天視網膜色素病變，不僅雙眼視力退化到只有0.2，加上夜盲症及因視覺障礙產生的視線死角，讓她連在家走動都有困難。漸漸地木月變得憂鬱，也不願再踏出家門，更加封閉自己。

但在伊甸社工與家人的鼓勵下，木月決定重新振作，主動報名參加視障職訓班的課程，希望能學習盲用電腦、電話客服、文書處理等行政專業的技能，讓她能夠重拾信心，有機會重回職場上發揮所長，實現自我的價值。

伊甸基金會視障服務處處長廖美枝表示，視障朋友面對突如其來的視力衰退，不管是身體上或心理上都面臨艱鉅挑戰，如何克服恐懼，願意接納自己重新適應社會，甚至重回職場一展長才，是視障朋友們需要學習的課題。伊甸視障職訓課程運用科技與專業，幫助視障朋友學習盲用電腦與電話客服的技巧，在求職前儲備好自我的戰力，更透過學員之間的分享交流，互相為彼此鼓勵與支持，讓他們能夠勇敢走出黑暗，邁向各自嶄新的人生。

接受培訓的學員中，目前已有2位學員順利就業，伊甸也期盼企業業主如有合適職缺，歡迎撥打伊甸視障重建中心諮詢專線(02)2577-5689，給予視障朋友機會。

(中時 )