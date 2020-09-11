中共近日軍事、言語威嚇不斷，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌今一同出席調查局的「全國安全防護工作會報」，預料將討論因應措施；總統府發言人張惇涵表示，共軍演訓這種單方面軍事行動挑釁應該自我克制，國軍守護國土守護國家安全決心不容動搖，也不會改變。

對於中共動作不斷，國防部和外交部昨日晚間接力召開臨時記者會，譴責中共破壞區域和平穩定的現狀，表明台灣堅定立場。

張惇涵今呼籲共軍應自我克制，並表示，外交部也透過相關管道，向國際發聲，提醒世界理念相同的國家，能夠關注區域局勢，也希望兩岸雙方共同努力，維持區域和平穩定。

至於今天召開的「全國安全防護工作會報」會不會也討論相關因應措施：他強調，今天這個會議召集七大部門，就國安相關議題能夠行政、國家安全能夠一體共同協力，能夠在共同基礎設施，包括行政安全、資通部門等等，共同努力，維護國家安全。

(中時 )