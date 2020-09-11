「2020台中好湯溫泉季」音樂會12日將在東勢林場登場，台中市觀光旅遊局邀請葉樹涵銅管五重奏演出，現場還可領取畫紙參加創意寫生比賽。東勢林場響應推出門票、餐飲、泡湯等超值優惠，邀請民眾來東勢泡好湯，享受親子幸福旅遊，感受悠揚音樂盛宴。

觀旅局長林筱淇表示，為推廣台中好湯，今年溫泉季以「湯緣」為主題，其中大坑及烏日場次已圓滿完成，接續9月12日東勢好湯音樂會及9月19日谷關故事劇場，邀請民眾來泡湯結緣，體驗在地人情味，感受幸福城市的溫暖泉源。

東勢林場提供「濯足園」露天泡腳池設施，讓民眾休憩泡腳。（台中市觀光旅遊局提供／王文吉台中傳真）

林筱淇推薦，東勢林場有廣大的腹地，舒適的坡度，是中部最易親近的好「林」居，可以遠離壓力，欣賞忘憂池及白鴿飛舞，享受大自然森林浴；林場內提供「濯足園」露天泡腳池設施，讓民眾休憩泡腳；或是參加園區貓頭鷹筆筒及甲蟲彩繪等手作DIY活動，親子同樂。

東勢好湯音樂會特聘請葉樹涵老師率銅管五重奏演出，將帶來《Jasmine Flower》、《Glory》、《何日君再來》、《夜來香》等許多膾炙人口的演出。

2020台中好湯溫泉季加碼寫生活動，歡迎家長帶小朋友到現場領取圖畫紙，收件到9月21日止。（台中市觀光旅遊局提供／王文吉台中傳真）

當日還有學生創意寫生趣比賽，歡迎家長帶小朋友到現場領取圖畫紙，收件到9月21日止。東勢林場響應溫泉季，9月19日前再優惠門票每人160元、咖啡屋消費8折優惠、湯屋泡湯每間500元，相當超值。

(中時 )