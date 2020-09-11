特斯拉（Tesla）10日在柏林發表最新快速充電站V3，表示打算在更多城市裝設，藉此吸引原本擔憂充電不便的潛在買家。

特斯拉推出的V3充電設備，Model 3車款只要充電5分鐘，就能行駛120公里。該公司發言人指出，規劃未來在德國都會區開設更多快速充電站。

隨著特斯拉在柏林的超級工廠即將開始生產Model Y，預期有助於進一步擴展歐洲市場。該電動車廠已在當地打造Model 3車款。

(工商 )