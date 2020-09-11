特斯拉強攻歐洲 德國柏林設快速充電站 13:432020/09/11 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 特斯拉（Tesla）10日在柏林發表最新快速充電站V3，表示打算在更多城市裝設，藉此吸引原本擔憂充電不便的潛在買家。 特斯拉推出的V3充電設備，Model 3車款只要充電5分鐘，就能行駛120公里。該公司發言人指出，規劃未來在德國都會區開設更多快速充電站。 隨著特斯拉在柏林的超級工廠即將開始生產Model Y，預期有助於進一步擴展歐洲市場。該電動車廠已在當地打造Model 3車款。 (工商 ) #特斯拉 #快速充電站 #Model #歐洲 #德國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 秒睡北歐 像是歐洲童話般玻璃屋內欣賞星空銀河 09:002020/09/11 旅遊 Lucid發表新車 挑戰特斯拉 04:102020/09/11 全球財經 流感恐加重新冠傳染 莊人祥提醒接種流感疫苗 14:352020/09/11 生活 桃市電動車占比全國第1 pm2.5下降3成 17:462020/09/11 生活 和碩營收 連6月站上千億 04:102020/09/11 證券．權證 歐洲復古時尚新典範 KYMCO Like Colombo 150全新上市 04:102020/09/11 產業特刊 EMspec歐洲設計時鐘 台灣上市 04:102020/09/11 投資理財 《科技》聯想首款電競手機Legion Phone Duel登台 月中開賣 08:012020/09/11 財經 中裕愛滋新藥 德國開賣 04:102020/09/11 證券．權證 康和投顧預期下周指數高點上看12,900點 19:512020/09/11 財經 財經熱門新聞 大陸發展「晶片原子彈」 專家曝台積電5年後結局 - 財經 川普就要華為死 任正非最後關頭曝美上將1句話 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 美國未來經濟危險了？ 前Fed老大曝兩顆未爆彈 - 財經 晶片斷炊 華為改走谷歌模式 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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