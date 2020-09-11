高雄建商上揚建設、居興建設、以及衛浴大廠柏正，除了長期關懷弱勢，也共同力挺藝文活動，由台灣奏家交響樂團演出的「大地響起」，11日晚間在衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場，上揚建設董事長洪光佐說，大家一起培養市民另一個精神層次的生活。

洪光佐指出，在柏正衛廚董事長蘇振輝的精神感染之下，他接任高雄市建築經營協會理事長之後，每年舉辦的園冶獎，他都邀請台灣奏家交響樂團，在園冶獎頒獎等重要活動時，參與演出，為建築注入音樂的生命。

他說，台灣奏家交響樂團的指揮蕭邦享，原本是高雄市交響樂團指揮，今年剛好是台灣奏家交響樂團創團20周年，上揚建設與居興建設共同響應柏正衛廚董事長蘇振輝的號召，將台灣奏家交響樂團創團20周年紀念音樂會「大地響起」，送進衛武營國家藝術文化中心這個國家級的藝文舞台。

洪光佐表示，從事房地產事業，是老天爺的眷顧，「只要能力所及，就積極參與」，這是企業的社會責任，因此，他和居興建設董事長林詠盛等志同道合者，也長期投入慈善公益活動。

他說，除了慈善公益，上揚建設每年也會贊助2場音樂會，中秋音樂會就是台灣奏家交響樂團創團20周年紀念音樂會「大地響起」，另一個規模更大的，則是新春音樂會，希望略盡棉薄之力，提供高雄市民精神上的另一個生活層次。

(工商 )