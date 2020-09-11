中科院在9日與10日連續兩天密集的在中科院屏東鵬基地，進行飛彈試射，根據射擊通報顯示，試射的範圍從蘭嶼向北延伸到蘇澳外海，彈道高度為「無限高」，外界分析可能是天弓三型增程飛彈，因為相當敏感，一艘大陸海研究船也疑似為蒐集情報而現身東部外海，經我方海空嚴密監控，目前往南持續移動。

昨天晚間國防部與外交部連續緊急開記者會表示，從9日到10日，大陸在我方西南海域90海浬外，進行海空聯合軍演，2天內共有21架次各型戰機，進入我方防空識別區48次，都遭我方空中及廣播進行驅離。

國防部也表示，除了戰機以外，海軍也監控到一艘中國海研究船，昨天東部外海

又北往南行駛，最近時距離40海浬，沿花蓮外海南下，我方也派出海巡艦艇與海軍偵巡艦監控，國防部表示，國軍聯合情監偵作為，均能即時掌握敵情，並依戰備規定適切應處，捍衛國防安全。

(中時新聞網)