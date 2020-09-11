墨西哥驚傳一名男子遭惡犬攻擊咬死！該男子在路上丟石頭欲嚇阻逼近的6隻狗，不料激怒狗群，慘遭圍攻撕咬，短短20秒就被咬得全身撕裂傷，送醫後不治。驚悚影片曝光後，當局已下命追捕這6隻狗，全部安樂死。

據《太陽報》報導，這起狗咬死人事件，發生在墨西哥杜蘭哥州（Durango），32歲的穆紐茲（Jaime Rico Munoz）8月31日在路上遇到一群狗對他逼近，當下立即撿起地上的石頭丟向狗群，企圖把牠們嚇跑，沒想到6隻狗退後沒幾秒，突然衝向穆紐茲，穆紐茲再度對狗群丟石頭，不料激怒狗群遭攻擊。

穆紐茲遭狗群攻擊轉身就跑，卻在途中被絆倒趴在地上，下秒慘遭6隻狗撲上來撕咬，即使掙扎也無法脫逃，後來在一旁民眾驅趕下，才將6隻狗趕跑。被咬成重傷的穆紐茲，立即被送醫急救，因身上多處撕裂傷大量失血，最終宣告不治。

在穆紐茲之前，巴西一名42歲男子巴賽里奧（Jesus Basilio）也遭狗群撲倒撕咬成嚴重，所幸急救後救回一命。

(中時新聞網)