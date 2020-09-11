台東基督教醫院深刻體會東部醫療資源缺乏，匯聚了逾5.5名民眾愛心促建癌症醫療大樓，歷經近3年的建蓋完竣，命名為「盼望樓」，東基呼吸治療師陳家祥和前東基護理師董恩亭在正式啟用之際，合作創作「Same Love」饒舌歌詞及獻唱，東基拍攝成MV，感謝來自各界的善心，合力縮短台東人的治癌之路。

「來回十幾小時的治療旅程 但生命還能這樣幾趟 你總想問」、「都說人生而平等但在東部你得等等 為何一樣的健保卻是不一樣的平等」歌詞內容述說癌症病人遠赴外地治療的辛酸，過程中充滿無力與無助，貼切道出台東人對偏鄉醫療的心聲。

陳家祥說，體認偏鄉醫療資源不足，歌詞原意是想向東基所有醫護人員說聲加油、激勵大家繼續努力。協同創作的董恩亭表示，因深刻體會東部醫療資源缺乏，在短短3年內，為了興建癌症醫療大樓可以匯集超過5.5萬人次的愛心資源，使大樓完工啟用，並開始提供放射治療服務，相當感動。陳家祥說：趁感動還熱，用喜歡的東西記錄下來。

而東基不做白色巨塔，要做「燈塔」，承襲了創院院長譚維義宣教士的愛，興建癌症醫療大樓，東基同工也持續承襲譚維義等宣教士及各界的愛，一直把病人當作家人般照顧，這使得新大樓更具意義。（MV連結 https://youtu.be/4dT484-zt-Y）

(中時 )