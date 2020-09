來自美國的39歲好萊塢男星喬瑟夫高登李維(Joseph Leonard Gordon-Levitt),日前在他自己創立的平台「hitRECord」上開啟了「想到台灣就想到___」活動,今日(11日)於臉書上公開成果,短短的2分鐘影片聚集了台灣各地美食與傳統民俗文化,就連同志大遊行及圓山大飯店的0確診版面也出現在影片中,不少台灣粉絲看了直呼「好感動」。

由童星出身的喬瑟夫,出道以來便憑著帥氣的外表與精湛又自然的演技,陸續演出《神祕肌膚》、《追兇》、《戀夏500日》等片而受到業界及影迷們讚賞,人氣也逐漸攀升,接著再演出《全面啟動》、《黑暗騎士:黎明昇起》、《神鬼駭客:史諾登》後,更讓他奠定了男神的地位。

而2004年與家人一同創立創作藝術平台「hitRECord」的喬瑟夫,過去便曾多次在平台上為各方藝術家創作短片及動畫等多樣性的內容,讓更多人看見。日前他再度發起「When I think of Taiwan, I think of ________.」的活動,沒想到吸引大批台灣網友參加。

其中他精選了150名創作者所提供的照片、影片及聲音,將它串連成一部2分鐘的影片,內容除了有台灣各地美景、美食還有不少傳統民間習俗及台灣年輕人的心聲,吸引超過上萬人觀看,就連基隆市文化局及新竹市市長林智堅也紛紛留言宣傳台灣之美。

(中時新聞網)