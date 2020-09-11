美國總統川普在新冠疫情爆發之初一再淡化病毒威脅，但曾揭發水門案的傳奇記者伍華德近期出版的新書《盛怒》透露，川普早在2月時就知道病毒非常危險且會藉由空氣傳播，並直言他就是要淡化疫情威脅。對此，川普於10日再次澄清，當時在接受伍華德專訪時，人人早就知道新冠病毒會藉由空氣傳播，稱「沒啥大不了」。但實際上，病毒是否會藉由空氣傳播，當時科學界仍在辯論中。

據美媒《CNBC》報導，當時在接受伍華德專訪時，人人早就知道新冠病毒會藉由空氣傳播，並表示「在我聲明之前，當時就有一份來自大陸的報告就稱病毒會通過空氣傳播。人人早知道會空氣傳播，這沒什麼大不了」。

川普接著表示，「當我說病毒會空氣傳播，之後每個人都知道了，這也沒什麼，讀讀報告吧。中國早就聲明新冠肺炎是一種會透過空氣傳播的疾病，我也聽到也是如此，早就這樣認定了」。

不過報導指出，就在川普接受伍華德電訪後的隔一日，陸官媒《中國日報》指出，上海市民政局副局長曾群表示病毒可透過霧氣傳播，並暗示空氣傳播的可能，但隔日後大陸疾控中心就否認此一說法，並稱目前未有證據證實病毒可藉由空氣粒子傳播，可見當時大陸未確定病毒能否空氣傳播。

而同一時期的美國疾管中心也表示，病毒主要透過感染者呼吸飛沫傳播，如對話、咳嗽或打噴嚏，而飛沫可能藉由沾上物體表面並存活數日後再傳染給其他人，但「短程」的藉由霧化粒子的空氣傳播仍是有可能的。而由美國國家衛生研究院與疾病管制與預防中心在3月18日才推出有確切科學證據，並由政府背書證明病毒會透過空氣傳播的首份報告。

另外，在10日的記者會上，面對記者質疑為何他早知新冠病毒很嚴重卻一再淡化威脅，川普解釋他沒有要說謊，是為了要讓人民維持冷靜，才會在公開場合緩和疫情危險性。不過，川普在今年大選之際刻意降低疫情威脅，也讓民主黨總統候選人拜登直嗆，根本就是犯罪行為。

(中時新聞網)