全球百億美元以上的雷射市場商機，工研院帶頭產業拚！在經濟部技術處的支持下，工研院扮演雷射源國產自主化的整合角色，結合國產供應鏈合作推動試量產平台，持續以技術創新帶動臺灣雷射源產業發展，11日發表國內首批可調式2.5至500ns次奈秒訊號脈衝雷射源機台，與傳統奈秒雷射相比具備製程高品質與高速度，可協助業者提升市場競爭優勢。今年與國內自主雷射源聯盟成員協力進行次奈秒雷射光源試量產，年底將與廠商試導入業者產線，強化國內機械產業高階雷射製造與應用實力。

工研院雷射與積層製造中心執行長曹芳海表示，國內工業使用雷射製程逐年增加，在2019年雷射產業進口達新臺幣195億元，當中雷射源產品進口數量達7,000套以上，市場潛力驚人。

工研院2019年號召國內13個國產雷射關鍵組件及雷射源廠商共同成立「國產自主雷射源產業大聯盟」，已陸續整合零組件大廠騰錂雷射的泵浦元件及光纖製造商卓越成功的雷射光纖產品，成功導入雷射源產品並驗證成功。

工研院雷射中心技術組長劉松河進一步表示，在雷射源大聯盟的推動下，國內現在已有十多家廠商導入20套以上的自主雷射於線上生產。下一階段的重點除持續凝聚零組件廠商合作，吸引更多廠商應用投入試量產，未來也有機會建立自有品牌，並透過技術加值，強化國內廠商的市場競爭力，藉此擴大國產雷射源的市場占有率。

為了擴大雷射的應用效益，工研院研發的國內首台可調式2.5至500ns次奈秒訊號短脈衝雷射源機台，不僅可取代部分皮秒高階雷射，在高峰值功率狀態下能作到特殊金屬的打印與薄板切割功能，展現一台多用途的優勢。此外，在最小脈衝的工作條件下，不僅品質更精細，加工速度比起市售一般設備平均提升1.5倍，更有利於未來不同產業間的設備自動化及智慧升級。

(工商 )