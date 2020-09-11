秋高氣爽最適合騎單車，交通部觀光局參山國家風景區管理處為振興後疫情觀光，舉辦「2020參山自行車騎旅」系列活動，推出「探索獅頭山」、「勇闖大梨山」及「輪轉八卦山」等三大主題，由單車達人林彥君、魏華萱、夏美領騎，發掘八卦山、獅頭山、梨山等美景，9月14日中午12時開放報名。

「探索獅頭山 騎旅樂無比」一日遊，將於9月27日、10月17日舉辦。由單車漂亮寶貝魏華萱領騎，帶領民眾深度漫遊新竹峨眉湖的湖光美景與在地人文，行程包含參訪百年歷史的富興茶業文化館、享用當地客家風味餐及北埔老街巡禮，2場活動名額共100名，每人499元起。

「勇闖大梨山．越嶺遊秘境」三天兩夜騎旅遊程，長征約70公里路程，爬升高度近2000公尺，途經梨山賓館，號稱雲端上的自行車壯遊。（參山處提供／王文吉台中傳真）

「勇闖大梨山．越嶺遊秘境」三天兩夜騎旅遊程，長征約70公里路程，爬升高度近2000公尺，途經福壽山農場，號稱雲端上的自行車壯遊。（參山處提供／王文吉台中傳真）

參山處長柯建興表示，除了獅頭山一日遊單車小旅行，喜歡挑戰自我的車友們，可以報名11月7日至9日、12月5日至7日「勇闖大梨山．越嶺遊秘境」三天兩夜騎旅遊程。邀請單車旅遊達人夏美領騎，沿中橫公路騎乘，並搭乘接駁車上梨山，徜徉梨山風景區沿途美景。

「輪轉八卦山」路線安排鐵馬尬火車的二水自行車道。（參山處提供／王文吉台中傳真）

柯建興推薦，旅途中還可參觀海拔最高的德基水庫、松茂部落探秘，並前往海拔2600公尺的福壽山及天池賞景。路線長征約70公里路程，爬升高度近2000公尺，歡迎想挑戰自己的車友們，體驗雲端上的自行車壯遊，2場活動名額共30名，報名費用6900元起，要搶要快。

「輪轉八卦山．追風找茶趣」自行車嘉年華11月28日在彰化社頭清水岩溫泉露營區登場。南北路線分別由藝人151林彥君與在地自行車隊領騎，全程休閒不競速，讓遊客沿途徜徉八卦山茶香美景，暢遊經典139線、體驗鐵馬尬火車的二水自行車道等，限額500名，費用200元。

參山處說，本次「輪轉八卦山」活動也特別邀請身障手搖車隊共同參與，讓身障朋友一同體驗八卦山騎乘樂趣，另在終點社頭清水岩溫泉露營區舉辦兒童滑步車趣味競賽活動，限額30名，讓小小孩參與騎車運動，培養小騎士。

至於沒有騎車的朋友也不用失望，終點安排一連串精彩活動，邀請「尋人啟事」人聲樂團、小朋友最愛的「YOYO家族」等表演，並設有在地市集，消費滿額可參加抽獎，有機會抽到價值6萬多元的美利達自行車，同時報名3大主題活動，還可獲得1組參山騎旅活動限定獎牌。

(中時 )