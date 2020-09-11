高雄市長陳其邁11日騎乘電動機車，親自驗收鳳山區澄清路段的道路刨鋪品質。陳其邁對工務局喊話，未來道路工程要一次整合到位，品質好、速度更要快，他更落重話表示「這不只是要求，是命令」，也歡迎民眾透過工務局新的APP一起來監工。

為體驗高市路平績效，陳其邁11日上午特地與立委李昆澤、許智傑，高市議員郭建盟、林智鴻等人一同騎乘電動機車，從鳳山行政中心延澄清路騎到寶業滯洪公園，並聽取工務局道路挖管中心的簡報。

陳其邁（橘車者）認為，道路品質不只要好，施工作業也要落實、速度更要快，更要降低對交通的衝擊。（袁庭堯攝）

副市長林欽榮強調，市府推出的路平改革有7、8成比例是全新做法，針對路面刨鋪更祭出明訂標準規範。未來挖路頻率會由每年1萬2千件逐年遞減10％，查驗比例則由5％大幅提昇至50％，兩年內完成前鎮、小港區的3D地下管線圖，確保不會再有類似氣爆的重大事件發生。

陳其邁（左）呼籲市民可以透過工務局全新推出的App、共同來監督施工品質。（袁庭堯攝）

陳其邁認為，道路品質不只要好，施工作業也要落實、速度更要快，他舉自強陸橋交通流量大為例，施工時就該考慮用路人方便與對交通衝擊，能快就快，以減低民怨。

目前仍在施工的澄清路側溝工程，原本預計12月底完工，現在要提前到11月底，陳其邁對工務局嚴正聲明「答應我，就要做到」。日前民族路才發生因為工程延宕、導致民眾上班塞車一小時事件，陳其邁也要求，未來要跟廠商嚴格履行契約，若再有類似情況，不是只有承辦科員，科長、局長都要列管。

陳其邁提醒工務團隊，民眾上班時間塞車造成的損失誰來負責？他知道工務團隊很辛苦，但這也是新市府做事態度，拜託局長、同仁努力貫徹目標，該嘉獎鼓勵就嘉獎鼓勵，但沒達到目標或要求，局長要負起責任。

工務局也推出全新的App，民眾可透過圖資系統，快速掌握鄰近地區的道路施工案件，可提前規劃改道。此外，更可藉由該系統的即時影像畫面，觀看施工現況。該App未來將會透過里長推廣，讓更多市民熟悉使用。

(中時 )