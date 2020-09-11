Caruso for 👌 to close out Game 4! pic.twitter.com/R3iJsqMWrZ — NBA (@NBA) September 11, 2020

火箭贏下首戰之後連輸湖人3場，瀕臨淘汰的韋斯布魯克(Russell Westbrook)賽後對於敗戰原因卻說不上來。他吞吞吐吐地說：「我沒辦法提出解釋，我只能說大家應該要有些危機意識。我們知道該做什麼，我們得犧牲一些自己喜歡做的事，努力求生。」

賽前有人批評韋斯布魯克侵略性不足，湖人在他無球的時候幾乎不盯他。然而第4戰韋少投16中8砍下全隊最高25分，反倒是例行賽得分王哈登(James Harden)投11僅中2。湖人半場領先16分，若非火箭第4節的大反撲，最後會輸得更難看。

第4節的火箭終於回神，一輪猛攻將比數拉近到5分差。湖人詹姆斯(LeBron James)單打吸引包夾，伺機傳球給右邊底線的卡魯索(Alex Caruso)，讓他在最後34.6秒命中關鍵三分球。詹姆斯說：「他是個可以信賴的傢伙，很少犯錯，打法像個贏家。我毫不猶豫就把球塞給他，他也知道我對他有信心。」

湖人總教練佛格(Frank Vogel)賽前變陣時表示：「就算我們擺出小個子陣容，我們仍保有身高優勢。」湖人在籃板球方面徹底打爆火箭(52比26, 進攻籃板12比1)，戴維斯(Anthony Davis)12籃板、詹姆斯15籃板，光是這兩人加起來就贏過火箭全隊。

(中時新聞網)