國際獅子會台灣省第5聯合會（300-G1區）11月14日即將舉辦「獅子王全國公益路跑」，活動結餘款將協助弱勢學生享用營養早餐，邀請大眾參與。（莊旻靜攝）

國際獅子會台灣省第5聯合會（300-G1區）11月14日即將舉辦「獅子王全國公益路跑」，將於寶二水庫環湖道路登場，分為半馬、10公里、5公里健跑組，11日上午於新竹縣政府大廳舉辦記者會，活動結餘款項將作為縣內弱勢學童營餐。

副縣長陳見賢、300-G1區總監劉德芳、前總監黃龍生等人均出席記者會，陳見賢表示，政府資源有限，但社會無窮，獅子會長期致力防治糖尿病、兒童癌症、飢餓、環保宣導及視力篩檢等，近5年都在新竹縣舉辦全國公益路跑，也都吸引上千人參與，除了幫助弱勢團體，也行銷在地好山好水。

劉德芳致詞表示，國際獅子會創立於1917年，為全球最大的服務組織，成員來自各地，十分多元，社會有需要，獅友就會伸出援手，而此次路跑活動也適逢「世界糖尿病日」，活動現場也將進行相關宣導。

活動11月14日上午7點起跑，分為21公里路跑組、10公里路跑組、5公里健跑組，今年的參賽獎品豐富，有背包、T Shirt、小型風扇、精油風扇、可愛布偶等，採取網路報名。

(中時 )