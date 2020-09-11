國際獅子會台灣省第5聯合會（300-G1區）11月14日即將舉辦「獅子王全國公益路跑」，將於寶二水庫環湖道路登場，分為半馬、10公里、5公里健跑組，11日上午於新竹縣政府大廳舉辦記者會，活動結餘款項將作為縣內弱勢學童營餐。
副縣長陳見賢、300-G1區總監劉德芳、前總監黃龍生等人均出席記者會，陳見賢表示，政府資源有限，但社會無窮，獅子會長期致力防治糖尿病、兒童癌症、飢餓、環保宣導及視力篩檢等，近5年都在新竹縣舉辦全國公益路跑，也都吸引上千人參與，除了幫助弱勢團體，也行銷在地好山好水。
劉德芳致詞表示，國際獅子會創立於1917年，為全球最大的服務組織，成員來自各地，十分多元，社會有需要，獅友就會伸出援手，而此次路跑活動也適逢「世界糖尿病日」，活動現場也將進行相關宣導。
活動11月14日上午7點起跑，分為21公里路跑組、10公里路跑組、5公里健跑組，今年的參賽獎品豐富，有背包、T Shirt、小型風扇、精油風扇、可愛布偶等，採取網路報名。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。