台鐵南迴線電氣化的屏東枋寮至台東知本段，即將在今年底通車，並於10月1日進行送電測試，電壓高達2.5萬伏特，鐵道局特別呼籲多良車站遊客勿靠近，以免危險。

雖然暑假已經結束，但南迴鐵路最熱門的拍照景點，多良火車站和太麻里櫻木花道平交道，仍有眾多遊客在火車通過時搶著拍照，如民眾使用自拍棒時，與鐵軌旁的電線桿距離太近，這種情況在10月1日後恐造成危險。

鐵道局東工處第四工務段長廖明誠表示，在鐵道旁使用自拍棒、釣竿等，恐觸電造成危險，另外，也會將多良火車站遊客拍照的問題向上級反映，未來應加裝相關防護設施，以維護遊客安全。

環島南迴鐵路電氣化，屏東枋寮至台東知本段將在年底通車，也是南迴電氣化的最後一哩路，鐵道局在10月1日將首次測試電壓2.5萬伏特輸電，近日鐵道局呼籲沿線居民及旅客切勿靠近、碰觸電車線，並保持1.5公尺以上安全距離，禁止在月台或高壓電線附近使用自拍棒、釣竿等，也宣導鄰近居民勿在高壓電線附近晾曬衣物，以免發生危險。

(中時 )